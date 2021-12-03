Рим, 3 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. На длинные выходные, связанные с праздником Непорочного Зачатия (8 декабря), в краткие поездки отправится 10 миллионов жителей Италии, с таким прогнозом выступили в национальной гостиничной ассоциации в пятницу, 3 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Подавляющее большинство путешествующих граждан (92%) останутся на территории Италии.

Чуть более половины из тех, кто собирается отправиться в краткую поездку, останутся в собственном регионе, 30% поедут в один из соседних.