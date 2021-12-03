Вашингтон, , 18:44 — REGNUM США, вслед за Россией, откажутся от эксплуатации Международной космической станции (МКС) и начнут создавать новую орбитальную станцию, сообщает 3 декабря пресс-служба аэрокосмического агентства NASA.

Межпланетная станция Цитата из х/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США

Отмечено, что США прекратят использование МКС позднее России., однако проекты новой станции уже заказаны.

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с тремя американскими компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов замены МКС.

А рамках этого заказа они должны разработать некую «космическую платформу», которая в будущем может стать орбитальной станцией.

О сроках представления проектов пока ничего не известно. При этом допускается, что будет создано несколько орбитальных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, эксплуатация МКС может завершиться в период с 2025 по 2028 год из-за высокой степени износа её конструкций.

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