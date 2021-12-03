Анкара, 3 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 3 декабря обсудили развитие отношений двух стран. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что помимо вопросов двусторонней повестки, президенты также обменялись мнениями о ситуации в Сирии, Ливии и на Украине.

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о состоявшемся телефонном разговоре.