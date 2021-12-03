Москва, , 18:40 — REGNUM Временно ввести визовый режим со странами Центральной Азии предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня необходимо временно ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Дело не только в том, что трудовая миграция стала дестабилизирующим криминогенным фактором. Мы также должны максимально снизить вероятность проникновения в Россию новых штаммов коронавируса», — объяснил Миронов.

Кроме того, такая мера необходима для защиты отечественной экономики от дешёвого труда, который тормозит ее развитие, отметил парламентарий.

По его убеждению, опыт московских властей необходимо распространить на другие регионы и отрасли экономики.

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В этой связи Миронов настаивает на ужесточении миграционной политики, прежде всего, с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном.

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