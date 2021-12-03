В кол-центре ОНФ показали, как работают с обращениями граждан
Москва, 3 декабря, 2021, 18:36 — ИА Регнум.
Народный фронт представил на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ кол-центр контроля исполнения обращений на прямую линию с Президентом. На стенде любой участник форума может проверить, как выполняются заявки граждан.
В рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» было проанализировано более 1,7 млн обращений граждан, поступивших в программу. С обращениями граждан работают более 16 тыс. человек из 4,5 тыс. организаций.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя правительства РФ Татьяна Голикова посетили кол-центр Народного фронта, пообщались с волонтерами, оценили, как выстроена система работы с обращениями граждан, и поинтересовались, с какими вопросами обращаются чаще всего.
«В этом году основные запросы были по социальной сфере и выплатам семьям с детьми, медицине, вакцинации. Что-то решается быстро, что-то — намного дольше. Жители очень рады обратной связи», — рассказала руководитель проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» Юлия Зимова.
Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин (фракция «Единая Россия») сам выступил в роли волонтера кол-центра Народного фронта. Он позвонил заявителям из Ямало-Ненецкого автономного округа, которые обращались с вопросами по расселению ветхого жилья. Одно из еще не решенных обращений он взял на личный контроль.
Помимо кол-центра, Народный фронт представил и другие активности. Так, в видеостудии «Бабушка.Онлайн» желающие могут записать персональное видеопоздравление с наступающим Новым годом для одиноких стариков. У стенда «Спасибо» сформируют «Летопись обыкновенных героев». А проект «Мечтают все!» предложит участникам форума исполнить 100 желаний заслуженных учителей.
В рамках второго дня работы форума руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов принял участие в дискуссии «Социальное партнерство в условиях пандемии». Он рассказал о социальном проекте «Взлетная полоса», который призван помочь детям-сиротам подготовиться к поступлению в вузы.
Международный форум гражданского участия объединил волонтеров из более чем 40 стран. В рамках форума состоится церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.