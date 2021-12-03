Москва, , 18:34 — REGNUM Решений об усилении мер безопасности президента России Владимира Путина и введении каких-либо ограничений для сотрудников Кремля из-за ситуации с новым штаммом коронавируса «Омикрон» пока не принималось. Об этом сообщил 3 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Комментируя возможность введения в России дополнительных ограничительных мер для противодействия распространению нового штамма, Песков отметил, что данный вопрос — «не прерогатива Кремля», сообщает ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план по борьбе с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон».

Читайте подробнее: Путин поручил правительству разработать план по борьбе со штаммом «Омикрон»