Милан, Италия, , 18:30 — REGNUM Нынешнее «широкое коалиционное правительство Италии» должно остаться единственным таковым в истории, заявил в пятницу, 3 декабря, лидер правоконсервативной партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони Bandhige.com

Такое исключение было сделано, поскольку ситуация борьбы с эпидемией является чрезвычайной, отметил он.

Правительство Марио Драги должно доработать до очередных выборов (до весны 2023 года), но подобные эксперименты в будущем не повторятся, полагает Берлускони.

В нынешнее правительство, сформированное Драги в феврале 2021 года, входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии» (также правоцентристы).