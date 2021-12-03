Москва, , 18:30 — REGNUM Актриса Нина Ургант показала личным примером, что значит отдаваться своему делу полностью, без остатка, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»)

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нина Ургант войдет в историю не только как звезда любимых всеми нами картин: «Укротительница тигров», «Белорусский вокзал», «Шли солдаты», «Двенадцатая ночь». Она показала личным примером, что значит отдаваться своему делу полностью, без остатка», — отметил Толстой в соцсетях.

Когда уходят личности такого масштаба, после них остается пустота, которую невозможно уже заполнить, но они продолжают жить в бессмертных шедеврах, навсегда вошедших в летопись истории и культуры нашей страны, указал парламентарий.

Он выразил соболезнования родным и близким «большой русской актрисы и человека с большой буквы, кумиру нескольких поколений».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

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