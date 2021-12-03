Ташкент, , 18:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране будет создана программа для содействия инвалидам, сообщает пресс-служба президента республики.

Занятие для инвалидов U.S. Army

В своем обращении по случаю Международного дня инвалидов глава республики заявил:

«Мы примем и обязательно реализуем специальную программу, направленную на создание дополнительных условий с тем, чтобы лица с инвалидностью ощущали себя неотъемлемой частью общества».

По его словам, суть и содержание этой программы созвучна целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций, «в ней ключевой задачей будет обозначен переход от медицинского к социальному подходу в установлении инвалидности».

Мирзиёев «Отныне мы не должны смотреть на инвалидов как на людей доставляющих проблемы, и для расширения их возможностей в первую очередь усовершенствуем социально-экономическую систему».

Рассказывая о такой программе, Мирзиёев указал, что молодые люди с инвалидностью будут иметь равные возможности при получении качественного образования на всех уровнях.

Мирзиёев «В частности, будут созданы все условия, чтобы со следующего учебного года 24%, а в 2025 году — 40% детей с особыми образовательными потребностями смогли учиться в обычных школах».

Кроме того, указал он, количество ресурсных центров инклюзивного образования увеличится в 14 раз и превысит 200.

Мирзиёев «Еще более усилится работа по увеличению доходов лиц с инвалидностью за счет профессионального обучения и создания для них достойных рабочих мест. С этой целью будут разработаны специальные программы обучения современным профессиям».

Кроме того, сказал он, каждому будет предоставлена возможность обучиться профессии за счет государства, а дотации на эти цели будут увеличены в два раза.

По словам президента, при приеме граждан с ограниченными возможностями на подходящую им работу в государственным органы всех уровней таким лицам будет отдаваться приоритет, а организациям — предоставляться соответствующие льготы.

Кроме того, получат поддержку инициативы предпринимателей по найму лиц с инвалидностью, будут приняты меры стимулирования.

Мирзиёев «В частности, таким предпринимателям и принятым на работу гражданам будут предоставлены дополнительные налоговые льготы и государственные субсидии».

Он также сообщил, что продолжится системная работа по охране здоровья лиц с инвалидностью, оказанию им медицинских услуг, а затем добавил:

«Для оздоровления детей с инвалидностью будет создан Республиканский детский медицинский реабилитационный центр и его региональные филиалы».

Также планируется ежегодно проводить операции по лечению врожденного порока сердца и патологий головного мозга двум тысячам детей.

Мирзиёев «Для активного участия граждан с ограниченными возможностями в социальной, экономической и политической жизни страны будет создана «безбарьерная» среда. В частности, будут приняты меры по созданию специальной инфраструктуры при строительстве правительственных зданий, социальных объектов, парков, а также в общественном транспорте, системе государственных услуг для лиц с инвалидностью, увеличению количества специальных информационных порталов, телепередач, литературы и библиотек».

Кроме того, лицам с инвалидностью будут предоставляться субсидии для приобретения жилья в новых массивах «Янги Узбекистон», возводимых во всех регионах и льготные кредиты на улучшение жилищных условий.

Мирзиёев «Самое важное, будет налажена система постоянного диалога руководителей всех уровней и ответственных лиц государственных органов с лицами с инвалидностью для изучения и решения их проблем».

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