Мирзиёев: мы не должны смотреть на инвалидов как на проблему
Ташкент, 3 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране будет создана программа для содействия инвалидам, сообщает пресс-служба президента республики.
В своем обращении по случаю Международного дня инвалидов глава республики заявил:
По его словам, суть и содержание этой программы созвучна целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций, «в ней ключевой задачей будет обозначен переход от медицинского к социальному подходу в установлении инвалидности».
Рассказывая о такой программе, Мирзиёев указал, что молодые люди с инвалидностью будут иметь равные возможности при получении качественного образования на всех уровнях.
Кроме того, указал он, количество ресурсных центров инклюзивного образования увеличится в 14 раз и превысит 200.
Кроме того, сказал он, каждому будет предоставлена возможность обучиться профессии за счет государства, а дотации на эти цели будут увеличены в два раза.
По словам президента, при приеме граждан с ограниченными возможностями на подходящую им работу в государственным органы всех уровней таким лицам будет отдаваться приоритет, а организациям — предоставляться соответствующие льготы.
Кроме того, получат поддержку инициативы предпринимателей по найму лиц с инвалидностью, будут приняты меры стимулирования.
Он также сообщил, что продолжится системная работа по охране здоровья лиц с инвалидностью, оказанию им медицинских услуг, а затем добавил:
Также планируется ежегодно проводить операции по лечению врожденного порока сердца и патологий головного мозга двум тысячам детей.
Кроме того, лицам с инвалидностью будут предоставляться субсидии для приобретения жилья в новых массивах «Янги Узбекистон», возводимых во всех регионах и льготные кредиты на улучшение жилищных условий.