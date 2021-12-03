Варшава, 3 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. «Явным неоимперским возрождением Германии» назвал в эфире«Польского радио» характер церемонии проводов канцлера ФРГ Ангелы Меркель журналист польского издания «Сети» Петр Цивиньский.

President.gov.ua Ангела Меркель

«То, что произошло вчера, приобретает определенную символику, заявил Цивиньский, — Мы находимся в ключевой точке, где это может быть, вопреки воле или намерениям самих организаторов, подтверждением того, что происходит в сегодняшней политике».

«Говоря прямо, у нас сейчас уже просто явное, такое неоимперское возрождение Германии … этого фактически следовало ожидать», — сказал он.

Принимавший участие в радиотрансляции журналист Польского телевидения (TVP) Давид Вильдштейн, в связи с церемонией, высказал своё мнение о периоде правления Меркель.

«Ангела Меркель была выражением того, чем стала Германия. Она скорее следила за происходящим, чем была создателем ситуации. Я думаю, что это был худший возможный канцлер Германии для Европы в то время, когда она занимала должность», — заявил он.

По мнению Вильдштейна, Меркель сделала всё от неё зависящее для разрушения Евросоюза. «Надо однозначно сказать, что это человек, который делал все, чтобы в конечном итоге фактически разрушить Европейский Союз как организацию государств, являющихся той или иной формой Содружества», — говорит он.

Представитель Варшавского Enterprise Institute Славомир Ястржембовский описал своё видение будущей германской политики в связи с характером новой правящей в ФРГ коалиции.

«Коалиционное соглашение расписано по пунктам, на десятки лет расписан план по завоеванию Европы. Уже не военный, потому что тот подвел, так умнее, — с помощью денег, прежде всего, с помощью закона, который нагибается и которым манипулируют, так оно и выглядит … То, что было до сих пор покрыто тайной, о чем мы могли догадаться, только что было обнаружено. Это, наверное, только краешек этой мнимой тайны, но ведь мы все могли этого ожидать», — заявил он.

Проводы канцлера Германии Ангелы Меркель, пробывшей в этой должности 16 лет, прошло во дворе министерства обороны ФРГ. Военные провели для Меркель церемонию «Великий отбой», традиционную для немецких правителей и крупных политиков с XVI века. Военный оркестр Бундесвера сыграл несколько песен, в карауле стояли солдаты с факелами.