Москва, , 18:31 — REGNUM Не следует отождествлять Азербайджан и Турцию, это два разных государства, заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

В последнее время хорошо известна формула турецко-азербайджанского единства «Одна нация, два государства». Однако, как считает эксперт, иногда бывает, что главную роль играет «одна нация», а иногда — что «два государства». В данном случае превалируют всё-таки именно «два государства». По мнению эксперта, отождествление Турции и Азербайджана не является правильным. Конечно, во многом их интересы совпадают, но во многом и расходятся. Интерес правящей азербайджанской элиты в первую очередь заключается в том, чтобы её не подмяла под себя турецкая элита. И Азербайджан не готов становится простым вилайетом Турции.

«Азербайджано-российские отношения складываются во многом под влиянием именно этого фактора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится балансировать и использовать Россию как фактор, гарантирующий то, что Турция не обретёт на Кавказе безусловного господства. Здесь у нас есть общие интересы, и они весьма велики», — сказал эксперт.

Напомним, что лозунг «Одна нация, два государства» активно пропагандируется в Турции на самом высоком уровне. В частности его неоднократно высказывал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.