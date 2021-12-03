Москва, 3 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. На одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа исчез полуостров, сообщает 3 декабря пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

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Неожиданное событие произошло на острове Ева-Лив. Полуостров, который заканчивался мысом Месяцева, почти полностью исчез, а посреди мыса образовался пролив шириной три км. Ученые пришли к выводу, что в действительности мыс был ледником и теперь растаял.

«Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела», — заявил по этому поводу директор парка Александр Кирилов.