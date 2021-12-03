Владимир, , 18:26 — REGNUM Снято дисциплинарное взыскание с сотрудников скорой помощи во Владимирской области, наказанных за то, что из-за отказа больниц в госпитализации тяжелой пациентки с диагнозом COVID-19 они привезли ее к зданию администрации региона. Все причитающиеся выплаты они также получат в полном объеме.

Скорая помощь Анна Рыжкова, ИА Красная Весна

Инцидент произошел 17 октября, когда бригада скорой помощи привезла 89-летнюю пациентку с двусторонней пневмонией и поражением легких 80% к зданию администрации после отказа двух больниц в госпитализации. Благодаря действиям медиков спустя полчаса пациентке удалось найти койку в областной больнице. Позднее вся бригада (два фельдшера и водитель), а также диспетчер получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат.

За медиков вступился Народный фронт, который стал добиваться снятия с них дисциплинарного взыскания. В результате действий ОНФ на данную ситуацию обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев, который озвучил свою позицию в комментариях к посту Народного фронта о врачах: «Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют».

В департаменте здравоохранения Владимирской области отметили, что исполняющий обязанности директора департамента Артем Осипов 29 ноября выезжал в больницу для разбирательства на месте. А 1 декабря в городе Радужном состоялась встреча временно исполняющего обязанности вице-губернатора области Константина Баранова с главным врачом и медицинским персоналом городской больницы, в том числе с фельдшерами скорой медицинской помощи, по урегулированию данной ситуации.

Переговоры длились более четырех часов. На прямые вопросы о том, будут ли сняты взыскания, главврач больницы отвечала уклончиво. Несмотря на это, 2 декабря вечером вышел приказ за подписью главврача Людмилы Жуковой «о признании утратившими силу приказов о наложении дисциплинарных взысканий».

«Когда отвечаешь за коллектив, тем более работающий в таких жестких, стрессовых условиях, нельзя идти на поводу у эмоций. Бригады скорой помощи сейчас на передовой, напряжение колоссальное, им поддержка руководителя нужна, а не порицание и наказание! Важно отметить, что никаких финансовых потерь фельдшеры, диспетчер и водитель — все участники данной ситуации — не понесут», — заверил Константин Баранов.

«Приятно, что люди так отозвались, наверное, у каждого был родственник в такой ситуации. Люди правильно отреагировали — нас надо защищать в таких ситуациях», — прокомментировала историю фельдшер скорой помощи Анна Воеводина, одна из медиков, которые были несправедливо наказаны.

«Бригада скорой помощи поступила так, спасая жизнь пациентки. Наказывать медиков, выполняющих свой долг, недопустимо. Спасибо Александру Авдееву за быструю и четкую реакцию. Руководители должны вступаться за свой коллектив, разбираясь и помогая в подобных ситуациях, а не перекладывать на людей управленческие проблемы. В борьбе за справедливость Народный фронт всегда готов помочь», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Народный фронт проследит, чтобы пострадавшие сотрудники больницы в ЗАТО «Радужный» не подвергались несправедливому отношению в будущем. Также общественники просят всех, кто оказался в схожих ситуациях, обращаться в региональные отделения Народного фронта.