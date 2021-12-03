ОНФ добился отмены наказания бригаде скорой помощи во Владимирской области
Владимир, 3 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Снято дисциплинарное взыскание с сотрудников скорой помощи во Владимирской области, наказанных за то, что из-за отказа больниц в госпитализации тяжелой пациентки с диагнозом COVID-19 они привезли ее к зданию администрации региона. Все причитающиеся выплаты они также получат в полном объеме.
Инцидент произошел 17 октября, когда бригада скорой помощи привезла 89-летнюю пациентку с двусторонней пневмонией и поражением легких 80% к зданию администрации после отказа двух больниц в госпитализации. Благодаря действиям медиков спустя полчаса пациентке удалось найти койку в областной больнице. Позднее вся бригада (два фельдшера и водитель), а также диспетчер получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат.
За медиков вступился Народный фронт, который стал добиваться снятия с них дисциплинарного взыскания. В результате действий ОНФ на данную ситуацию обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев, который озвучил свою позицию в комментариях к посту Народного фронта о врачах: «Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют».
В департаменте здравоохранения Владимирской области отметили, что исполняющий обязанности директора департамента Артем Осипов 29 ноября выезжал в больницу для разбирательства на месте. А 1 декабря в городе Радужном состоялась встреча временно исполняющего обязанности вице-губернатора области Константина Баранова с главным врачом и медицинским персоналом городской больницы, в том числе с фельдшерами скорой медицинской помощи, по урегулированию данной ситуации.
Переговоры длились более четырех часов. На прямые вопросы о том, будут ли сняты взыскания, главврач больницы отвечала уклончиво. Несмотря на это, 2 декабря вечером вышел приказ за подписью главврача Людмилы Жуковой «о признании утратившими силу приказов о наложении дисциплинарных взысканий».
Народный фронт проследит, чтобы пострадавшие сотрудники больницы в ЗАТО «Радужный» не подвергались несправедливому отношению в будущем. Также общественники просят всех, кто оказался в схожих ситуациях, обращаться в региональные отделения Народного фронта.