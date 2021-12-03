Рим, , 18:20 — REGNUM В настоящее время в Италии нет оснований вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил в пятницу, 3 декабря, глава оперштаба по борьбе с эпидемией Франко Локателли.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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По его мнению, принудительная вакцинация — это «последнее средство», которое может понадобиться, если ситуация ухудшится.

В Италии достаточно большой процент привитых, кроме того, введение обязательной вакцинации грозит серьезными и ненужными социальными последствиями, отметил Брузаферро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза «пора задуматься» о принудительной вакцинации.

По данным на 2 декабря, в Италии умерли 134 003 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 72 (днем ранее — на 103). Число подтвержденных носителей выросло на 16 806 (днем ранее — на 15 085). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 060 430 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 208 871 человек (на 9088 больше, чем днем ранее). Показатель превысил отметку в 200 тысяч впервые за полгода. Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).