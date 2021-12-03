Архангельск, 3 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Еще четыре проекта получили статус резидента Арктической зоны РФ в Архангельской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, инвесторы привлекут в областную экономику более 5,9 млрд рублей и создадут 55 новых рабочих мест.

Инвестиции

«Новые проекты предполагают создание логистической базы, модернизацию и эксплуатацию на морских и речных перевозках многоцелевого судна, открытие в Архангельске медицинского центра по лечению опорно-двигательного аппарата, а также строительство в Северодвинске жилого комплекса общей площадью 100 тысяч квадратных метров», — сообщил министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников.

Общее число резидентов АЗРФ в Архангельской области выросло до 87, общий объем инвестиций составляет 36,5 млрд рублей, планируется создать свыше 2,1 тыс. новых рабочих мест.