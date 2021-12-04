Москва, , 10:30 — REGNUM Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron) анонсировал новые концерты. Он опубликовал афишу с предстоящими выступлениями в личном Twitter-аккаунте.

Oxxxymiron Oxxxymiron.com

«Первые концерты за пять лет», — говорится на постере. Пользователи жалуются, что не могут приобрести билеты из-за сбоя на сайте исполнителя и Яндекс.Афише.

«Я все понимаю, но сайт опять упал. На Афише билетов нет. Это прикол какой-то?» — спрашивает Софа.

«Ходят слухи, что даже специально подготовленным пилотам истребителей не хватает скорости и реакции, чтобы купить билеты на Оксимирона», — шутит Никита Петров.

«Сайт походу положили», — жалуется Alice in Wonderland.

Ранее Oxxxymiron выпустил тизер нового клипа на песню «Дрейдл». Дата выхода ролика пока неизвестна.

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