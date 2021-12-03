Рим, , 18:15 — REGNUM Правительство Италии в пятницу, 3 декабря, отклонило предложение премьер-министра Марио Драги отменить часть запланированных налоговых послаблений для наиболее обеспеченных граждан и направить эти средства на снижение тарифов на электричество и газ.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагалось лишить части преференций граждан с доходом выше 75 тысяч евро в год. Это помогло бы собрать около 250 млн евро. Однако две входящие в правительство правые партии и леволибералы Маттео Ренци высказались против.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.