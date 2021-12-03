Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Антиковидные ограничения и увеличение заболеваемости среди населения не остановили рост экономики Санкт-Петербурга. Об этом 3 декабря сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в январе-октябре 2021 года в Петербурге составил 107,2% к январю-октябрю 2020 года.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией во всем мире, мы видим, что экономика Санкт-Петербурга с каждым месяцем наращивает темпы развития и по большинству ключевых показателей показывает уверенный рост», — заявил глава комитета Валерий Москаленко.

Как считают в Смольном, от фазы восстановления экономика города переходит к фазе роста. В частности, оборот организаций увеличился за десять месяцев 2021 года на 45,3% по сравнению с таким же периодом 2020 года, он составил 15,9 трлн рублей. Тенденция на увеличение отмечается и в доходах городского бюджета, а нового жилья стало больше почти в два раза: в Петербурге в январе-октябре ввели 2 847,1 тыс. кв. м.

Рост наблюдается и в сфере розничной торговли. В за десять месяцев в течение 2021 года оборот составил 1,5 трлн рублей, что на 116,2% больше, чем этот же показатель за январь-октябрь 2020 года. Во внешнеторговой торговле города также отмечается прирост, ее оборот составил 41,3 млрд долларов США, прирост 35,2% к предыдущему году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге по итогам 2021 года введут 3,2 млн кв. метров жилья