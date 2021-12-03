Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче 17-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Артём Дзюба Кирилл Венедиктов

Бригада арбитров: Алексей Матюнин | Дмитрий Мосякин | Алексей Воронцов | Ян Бобровский.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков — Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос — Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин — Клаудиньо, Малком, Артем Дзюба.

«Ростов»: Сергей Песьяко — Денис Терентьев, Баштуш, Максим Осипенко, Игорь Калинин — Виктор Мелехин, Хорен Байрамян, Данил Глебов — Понтус Альмквист, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

На данный момент «Зенит», набрав 36 очков после шестнадцати сыгранных туров, занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Ростов» с семнадцатью очками располагается на одиннадцатом месте.