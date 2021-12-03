Вашингтон, 3 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Правительство США может 21 декабря текущего года оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если конгресс не согласится в очередной раз поднять потолок государственного долга, сообщает 3 декабря вашингтонский Двухпартийный политический центр.

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«Двухпартийный политический центр обновил свой прогноз и теперь ожидает, что дата Х по долговому лимиту — когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства — наступит, скорее всего, между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года», — указано в сообщении.

Ранее законодатели США одобрили продление финансирования правительства до 18 февраля, предотвратив его «шатдаун», однако вопрос об увеличении государственных заимствований до сих пор не рассмотрели.

«Конгресс будет заигрывать с финансовой катастрофой, если уйдет на праздники, не решив проблемы долга», — заявил экономический директор Двухпартийного политического центра Шай Акабас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поднять или заморозить действие лимита госдолга требовала министр финансов США Джаннет Йеллен.

Напомним, по мнению аналитиков, на сегодняшний день расходы США почти на 40% состоят из заимствований.