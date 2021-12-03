Кострома, , 19:33 — REGNUM В Костроме завершили благоустройство сквера у филармонии, сообщает пресс-служба мэрии.

Сквер у филармонии Сообщество «Кострома. Первый квартал»

Напомним, муниципальный контракт на выполнение работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году выиграло общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройМонтаж». Его цена составила 40 млн рублей. Изначально работы должны были завершиться 1 декабря 2021 года, но затем срок был продлён ещё на месяц — до 31 декабря.

Подрядчик дважды переносил окончание работ. Сначала территорию обещали открыть ко Дню Костромы, затем в сентябре текущего года. Задержка произошла из-за срывов поставки комплектующих для малых архитектурных форм. Деревянные скульптуры, лавки и прочее оборудование для сквера изготавливал индивидуальный предприниматель из Костромы, но некоторыми компонентами его обеспечивала московская фирма.

Сейчас в сквере уложили плитку, заасфальтировали дорожки, смонтировали горку для детей, качели, парковый лабиринт. Для владельцев животных продумали отдельные удобства — площадку для выгула собак с баком для временного хранения отходов жизнедеятельности четвероногих.

Ранее было заявлено, что в овраге появится памп-трек для велосипедистов. Однако, его установку отложили до лучших времён. По словам чиновников, на решение повлияли обращения, поступившие в администрацию от жителей близлежащих домов. Горожане испугались шума, который будут издавать спортсмены во время прохождения трассы с препятствиями.

Отметим, что в рамках федерального проекта в Костроме благоустраивалась ещё одна территория — парк Центральный. Контракт на его реконструкцию был расторгнут 29 ноября 2021 года по причине низких темпов работ. В ближайшее время муниципалитету предстоит объявить новый конкурс и найти подрядчика для завершения проекта в срок до 30 ноября 2022 года.

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