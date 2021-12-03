Нарьян-Мар, , 18:06 — REGNUM В Ненецком автономном округе наметилась тенденция к снижению заболеваемости ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружной администрации.

Семья ненцев с детьми в своём чуме Robert Weemeyer

«На территории округа зарегистрировано 3 254 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На карантине находятся 1 182 человека. За последние две недели мы видим небольшое снижение темпов заболеваемости», — сообщила глава управления Роспотребнадзора по НАО Наталья Кирхар.

Она также отметила, что на прошлой неделе был зафиксирован небольшой рост заболеваемости среди детей и бессимптомных.

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По данным администрации, на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 155 пациентов. Из них 29 человек получают стационарное лечение и 126 — амбулаторное.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 32 930 человек.