Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM 26-летний форвард «Зенита» и национальной сборной Ирана по футболу Сердар Азмун прокомментировал свой будущий уход из санкт-петербургского клуба: «Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь».

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что ближе всех к подписанию Азмуна на данный момент находится французский «Лион», спортивный директор которого подтвердил информацию о том, что клуб предпримет попытку подписать иранского футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в четырнадцати матчах чемпионата России, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В остальных турнирах на счету нападающего 3 (2+1) очка по системе гол+пас в пяти встречах.