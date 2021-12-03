В Москве стрелявший по такси стал фигурантом уголовного дела
Москва, 3 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы на дороге в центре Москвы, сообщили 3 декабря в пресс-службе МВД РФ.
Ru.torange.biz
Уголовное дело
Напомним, ранее на Большой Грузинской улице в Москве водитель внедорожника Cadillac Escalade открыл стрельбу по такси из травматического оружия.
В результате ранение получил водитель такси. Стрелок задержан, пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.