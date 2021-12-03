Москва, , 18:15 — REGNUM Группа The Hatters представила клип на песню «Если бы». Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 3 декабря.

Юрий Музыченко, солист группы The Hatters Скриншот с YouTube

На видео все окружающие предметы в квартире изображены карикатурно маленькими. А в самом треке герой солиста Юрия Музыченко предстаёт как человек, который жалуется на свою жизнь, но при этом ничего не делает для её изменения в лучшую сторону.

Добавим, что песня «Если бы» вошла в новый альбом The Hatters под названием Golden Hits. Премьера релиза пластинки состоялась 3 декабря 2021 года.

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