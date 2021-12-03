Липецк, , 18:00 — REGNUM Липецкая область 3 декабря проводит межрегиональный форум «Протокол и безопасность», объединивший представителей субъектов Центрального федерального округа, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций. Как сообщает ИА REGNUM, перед началом работы площадки участников в своём видеообращении приветствовал руководитель региона Игорь Артамонов.

Межрегиональный форум «Протокол и безопасность» проходит в Липецкой области Липецкаяобласть.рф

«Очень приятно, что признанные специалисты и эксперты службы протокола и смежных отраслей нашли возможность приехать к нам на поля межрегионального форума для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем и тенденций. Уверен, что лучшие презентованные практики обязательно попадут в арсенал практических инструментов вашей каждодневной деятельности», — сказал Игорь Артамонов.

В работе форума принимают участие исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и заместители главы региона Анатолий Якутин и Сергей Курбатов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков. По видеосвязи из Милана к работе форума присоединится почётный консул Республики Италия в Липецкой области Витторио Торрембини.

Участники обсуждают объединение специалистов сферы делового и международного протокола для обмена теоретическим и практическим опытом, обсуждения трендов и выработки практических предложений по дальнейшему развитию и оформлению перехода сферы протокола в самостоятельную отрасль. В деловой программе предусмотрено проведение пленарного заседания, а также ряда дискуссионных панелей, где выступят в том числе представители администрации региона. В частности, руководитель службы протокола главы администрации Липецкой области Юлия Котлярова, начальник управления цифрового развития Станислав Корниенко, заместитель начальника управления информационной политики Михаил Шаршаков.