Москва, , 17:59 — REGNUM Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран Европейского союза. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба ведомства.

Птичий грипп Constative.com

Как уточняется, данное решение принято в связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях европейских стран.

В частности, введён запрет на поставки продукции из французского департамента Нор, районов Куксхафен, Аурих и Клоппенбург федеральной земли Нижняя Саксония в Германии, жупании Сисачко-Мославачка в Хорватии, а также из административной территории Австрии — федеральной земли Нижняя Австрия.

Под ограничения попадает живая птица и мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), инкубационное яйцо, корма и кормовые добавки для птиц, уточнили в Россельхознадзоре.

Кроме того, с 3 декабря ограничен транзит по территории России живой птицы из указанных регионов.