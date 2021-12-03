Белград, , 18:08 — REGNUM У Сербии есть шанс изменить структуру своей экономики благодаря литию, который является одним из самых востребованных металлов в мире. Об этом говорится в сообщении министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, опубликованном 3 декабря.

Литий Dnn87

«Мы должны понимать, что Сербия — единственная страна в мире, располагающая минералом ядритом, который в своей структуре содержит литий и бор. Мы единственная страна, которая может размышлять о том, хочет ли она эксплуатировать литий. Это минеральное сырье через десять лет будет стоит 50 раз больше, чем сейчас, и мы сможем его использовать для экономического развития. Литий — это нефть XXI века. Как раньше боролись за нефть, так теперь будут бороться за литий, медь и золото — сырье, которым Сербия располагает», — отметила Михайлович.

Тем не менее, добавила она, правительство не будет принимать никаких решений, пока не будет полностью проанализировано влияние процесса добычи лития на окружающую среду. По ее словам, государство никогда не будет действовать против своих граждан.

«Государство должно защитить окружающую среду, но мы должны также и развиваться, если мы думаем о будущих поколениях», — сказала Михайлович.

Напомним, что австралийско-британская компания «Рио Тинто» намерена построить на западе Сербии литиевый рудник. Для этого целые деревни должны быть расселены, так как процесс эксплуатации пород, содержащих литий, наносит неисправимый урон экологии. Во многих городах Сербии 4 ноября пройдут протесты против проекта компании «Рио Тинто» и правительства, которое этот проект одобрило.