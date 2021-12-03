Оренбург, , 17:54 — REGNUM Центры управления в регионах за год обработали уже более 10 млн обращений граждан. Об этом в Оренбургской области заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Дмитрий Чернышенко

Government.ru

Чиновник отметил, что ЦУРы добились впечатляющих результатов. В 2021 году число обращений выросло почти в пять раз. И благодаря ЦУРам в разных регионах России было принято больше 500 важных управленческих системных решений. Так, в Оренбурге за несколько месяцев поставили на баланс и отремонтировали автомобильную дорогу.

«Губернатор, принимая решение о выделении средств на те или иные задачи, также опирается на данные аналитики обращений граждан», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУРы в регионах были созданы к 1 декабря 2020 года. Поручение об этом ранее давал президент России Владимир Путин.