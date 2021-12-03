Москва, , 17:51 — REGNUM 3 декабря издание «Чемпионат» сообщило, что алжирский менеджер Антар Яхья станет менеджером московского «Спартака» по развитию молодых игроков. Также сообщается, что среди прочих вариантов алжирец является приоритетным.

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Также сообщается, что между у клуба уже есть устная договоренность с алжирцем, и стороны близки к заключению соглашения.

После шестнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 московский «Спартак», одержав лишь пять побед и набрав двадцать очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. От зоны еврокубков подопечных Руя Витории отделяет пять очков.