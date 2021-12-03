Тамбов, , 17:48 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров обсудил с заместителем гендиректора группы «Газпром межрегионгаз» Николаем Головкиным вопросы газификации региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В пятилетней программе сотрудничества предусмотрена газификация 17 населенных пунктов Тамбовской области за 2,16 млрд рублей.

Совещание в Москве Tambov.gov.ru

Сегодня, 3 декабря, в Москве состоялось рабочее совещание временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и заместителя генерального директора по экономике и финансам группы «Газпром межрегионгаз» Николая Головкина. Стороны обсудили промежуточные итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021−2025 годы с участием ПАО «Газпром». Документ предусматривает газификацию 17 населенных пунктов региона. Общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» — 2,16 млрд рублей.

«Конструктивное сотрудничество с «Газпромом» позволит нам успешно реализовать пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Тамбовской области, — подчеркнул Максим Егоров. — В неё включена не только газификация домовладений и объектов социального значения, но и создание инфраструктуры для объектов агропромышленного комплекса региона».

Речь шла о вопросах догазификации региона и платёжной дисциплины потребителей. Так, около 6 тыс. домовладений включены в сводный план-график догазификации Тамбовской области, на данный момент жители региона подали более 3 тыс. заявок. Заключено почти 1,4 тыс. договоров, газовые сети подведены к границам 456 участков, подключение выполнено в 206 домовладениях.

Николай Головкин представил Максиму Егорову двух новых руководителей газовых компаний группы в регионе — генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова и генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» Павла Ляха.