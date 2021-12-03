Дубай, ОАЭ, , 17:46 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин прилетел в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), где проходит Всемирная выставка «ЭКСПО-2020». Глава российской столицы посетил шахматную партию за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Выпала честь открыть шахматную партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном, — написал Собянин в Instagram. — В Дубае, в рамках «ЭКСПО-2020», идёт битва за звание чемпиона мира. С детства увлекаюсь шахматами, слежу за игроками и, конечно, хочу, чтобы корона вернулась в Россию».

Мэр опубликовал фотографию, на которой делает символический ход белыми фигурами.

Собянин напомнил, что следующим летом в Москве сильнейшие гроссмейстеры мира соберутся в Москве на Всемирной шахматной олимпиаде ФИДЕ. Около миллиона москвичей играют в шахматы, рассказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

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