Уфа, 3 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. 3 декабря генеральный директор «Уфы», выступающей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, Шамиль Газизов заявил, что на данный момент клуб не получал предложений от московского ЦСКА на предмет трансфер 25-летнего центрального защитника Юрия Журавлева: «Официальных предложений по Журавлеву нам не поступало», — цитирует Газизова РИА Новости.

ЦСКА

В текущем сезоне Юрий Журавлев принял участие в пятнадцати матчах за «Уфу» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Ростовом» и получил три желтые карточки.

Журавлев пополнил состав «Уфы» 1 июля 2021 года, перейдя из «Волгаря» на правах свободного агента. Текущее соглашение защитника с башкирским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.