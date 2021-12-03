Светлана Рыбина, 3 декабря 2021, 19:42 — REGNUM Информация, согласно которой глава Пентагона Ллойд Остин допустил ошибку на пресс-конференции в Сеуле, где обсуждалась ситуация на Украине, перепутав Россию и Советский Союз, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 декабря в социальной сети Facebook.

Мозг
Мозг
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Руководство Америки живёт в какой-то параллельной реальности и борется с Советским Союзом до сих пор, потому что им, на самом деле, плевать против кого воевать. Им нужно просто воевать и всё. Это их способ существования», — считает Нина Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая путаница выглядит очень странной, ведь ранее Советский Союз в Америке постоянно называли Россией.

«Это очень странно, потому что они прежде СССР всегда Россией называли. Видимо, чтобы ЦК КПСС специально позлить. А теперь, значит, путают всё в обратную сторону. Безграмотность — великая вещь!» — указывает Лариса С.

Некоторые комментаторы отмечают, что невозможно понять, почему глава Пентагона умудрился назвать Россию Советским Союзом, когда речь шла об Украине, которая была в составе СССР.

«Да, всё правильно, вот только одна проблема — если есть СССР, то есть и Украинская ССР. Значит, по данной логике, Украина — часть СССР, на которую напал сам Советский Союз. Вот такая, понимаешь, загогулина получается. И ведь ничего этого мужика не смутило, льёт свою пропаганду людям в уши и в ус не дует», — пишет Yuriy S.

Глава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин
(сс) U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

Часть людей считает, что уровень подготовки американских чиновников постепенно снижается, что приводит к появлению разного рода глупостей, которые не могут не оказывать разрушительного эффекта на репутацию Соединённых Штатов.

«Вот это заявление! Любо-дорого смотреть. Сразу Псаки вспомнилась. Она тоже радовала изысками. Особенно смешно вспоминать о появлении в Белоруссии моря, через которое Америка будет угрожать Минску», — напоминает Светлана С.

Ряд пользователей указывает на то, что на крахе СССР американские военные не остановились, им тут же потребовался новый враг.

«Вот Вам и военные из американского Пентагона. Уже 30 лет прошло после развала Советского Союза, а они всё ещё его вспоминают и с ним воюют. Судя по всему, они не блещут интеллектом, хотя их дрессируют очень много по всем вопросам. Видимо, у них одна мысль — как напасть и победить указанного врага. Их даже не останавливает тот факт, что врага уже давно нет», — отмечает Berkinbay B.

Нашлись и те, кто отмечают, что при возникновении нового союзного государства России и Белоруссии у американских политиков может и вовсе наступить помутнение рассудка, ведь они уже не будут понимать, каким образом разрушенный СССР, словно птица Феникс, вновь восстал из пепла.

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Kremlin.ru

«Если учитывать скорое слияние Российской Федерации и Белоруссии, то он не так уж и ошибся в оценке ситуации. До нового «Советского Союза» в лице российско-белорусского альянса не так уж и далеко, как мне кажется», — поделился своим мнением Fried E.

Напомним, 2 декабря агентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой глава Пентагона Ллойд Остин допустил ошибку на пресс-конференции в Сеуле, где обсуждалась ситуация на Украине, перепутав Россию и Советский Союз.