3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 19:42 — REGNUM Информация, согласно которой глава Пентагона Ллойд Остин допустил ошибку на пресс-конференции в Сеуле, где обсуждалась ситуация на Украине, перепутав Россию и Советский Союз, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 декабря в социальной сети Facebook.

Мозг Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Руководство Америки живёт в какой-то параллельной реальности и борется с Советским Союзом до сих пор, потому что им, на самом деле, плевать против кого воевать. Им нужно просто воевать и всё. Это их способ существования», — считает Нина Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая путаница выглядит очень странной, ведь ранее Советский Союз в Америке постоянно называли Россией.

«Это очень странно, потому что они прежде СССР всегда Россией называли. Видимо, чтобы ЦК КПСС специально позлить. А теперь, значит, путают всё в обратную сторону. Безграмотность — великая вещь!» — указывает Лариса С.

Некоторые комментаторы отмечают, что невозможно понять, почему глава Пентагона умудрился назвать Россию Советским Союзом, когда речь шла об Украине, которая была в составе СССР.

«Да, всё правильно, вот только одна проблема — если есть СССР, то есть и Украинская ССР. Значит, по данной логике, Украина — часть СССР, на которую напал сам Советский Союз. Вот такая, понимаешь, загогулина получается. И ведь ничего этого мужика не смутило, льёт свою пропаганду людям в уши и в ус не дует», — пишет Yuriy S.

Глава Пентагона Ллойд Остин (сс) U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

Часть людей считает, что уровень подготовки американских чиновников постепенно снижается, что приводит к появлению разного рода глупостей, которые не могут не оказывать разрушительного эффекта на репутацию Соединённых Штатов.

«Вот это заявление! Любо-дорого смотреть. Сразу Псаки вспомнилась. Она тоже радовала изысками. Особенно смешно вспоминать о появлении в Белоруссии моря, через которое Америка будет угрожать Минску», — напоминает Светлана С.

Ряд пользователей указывает на то, что на крахе СССР американские военные не остановились, им тут же потребовался новый враг.

«Вот Вам и военные из американского Пентагона. Уже 30 лет прошло после развала Советского Союза, а они всё ещё его вспоминают и с ним воюют. Судя по всему, они не блещут интеллектом, хотя их дрессируют очень много по всем вопросам. Видимо, у них одна мысль — как напасть и победить указанного врага. Их даже не останавливает тот факт, что врага уже давно нет», — отмечает Berkinbay B.

Нашлись и те, кто отмечают, что при возникновении нового союзного государства России и Белоруссии у американских политиков может и вовсе наступить помутнение рассудка, ведь они уже не будут понимать, каким образом разрушенный СССР, словно птица Феникс, вновь восстал из пепла.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Если учитывать скорое слияние Российской Федерации и Белоруссии, то он не так уж и ошибся в оценке ситуации. До нового «Советского Союза» в лице российско-белорусского альянса не так уж и далеко, как мне кажется», — поделился своим мнением Fried E.

Напомним, 2 декабря агентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой глава Пентагона Ллойд Остин допустил ошибку на пресс-конференции в Сеуле, где обсуждалась ситуация на Украине, перепутав Россию и Советский Союз.