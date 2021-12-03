Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Согласно статистике ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 40% учащихся автошкол Северной столицы не сдали на права по новым правилам. Об этом ведомство сообщило 3 декабря изданию 78.ru.

Водительские права Avtospravochnaya.com

Получить водительское удостоверение с даты официального вступления в силу новых правил — с 1 апреля по конец октября — в Петербурге попытались 70 326 граждан. Однако получить водительские права смогли только 60% экзаменуемых.

Отличное вождение и выполнение необходимых маневров не смог продемонстрировать 28 431 человек, включая тех, кто отсеялся еще на этапе теоретического экзамена.

Напомним, согласно изменениям регламента сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, будущие водители должны продемонстрировать свои навыки вождения, минуя автодром, где ранее на закрытой территории выполнялся перечень упражнений.