Вашингтон, 3 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Певица Рианна прокомментировала слухи о своей беременности. Исполнительница ответила на вопрос о скором рождении её ребенка в историях личного Instagram-аккаунта 3 декабря.

Певица Рианна

Одна из подписчиц Рианны спросила, может ли она стать гостьей вечеринки по случаю рождения ребёнка певицы. На это артистка ответила: «Ха! Стоп. Ты не пришла на предыдущие десять вечеринок! Вы каждый год считаете меня беременной, черт возьми», — пошутила Рианна.

Ранее пользователи Сети поздравили Рианну, посчитав, что она беременна. Поклонники решили, что фигура певицы изменилась после того, как она появилась на публичном мероприятии в облегающем оранжевом платье.