Саранск, , 17:34 — REGNUM Глава Мордовии Артем Здунов возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Он принял участие во встрече председателя партии Дмитрия Медведева с новыми главами региональных отделений, которая прошла в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба «Единой России» в своем telegram-канале.

Артём Здунов E-mordovia.ru

Уточняется, что в конце декабря — начале января 2022 года в ходе региональной партийной конференции Здунов будет наделен полномочия секретаря отделения партии в Мордовии.

Напомним, до настоящего момента секретарем регионального отделения является спикер Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.

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ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2020 года предыдущий руководитель попросил президента России Владимира Путина об отставке. Здунов был назначен на пост исполняющего обязанности главы республики 18 ноября 2020 года. До этого он в течение почти трёх лет работал министром экономики Татарии, а также занимал пост премьер-министра Дагестана.

Досрочные выборы главы Мордовии прошли 17−19 сентября 2021 года. Явка составила 64,97%, в ходе трёхдневного голосования на избирательные участки пришли более 391,6 тыс. жителей республики.

Здунова, который выдвигался от «Единой России», поддержали 78,26% участников голосования или более 298 тыс. человек.