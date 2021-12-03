Брюссель, 3 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано отказался комментировать назначение британского генерала Стюарта Питча на должность спецпредставителя Великобритании по Западным Балканам, так как эта страна не является членом ЕС. Об этом Стано заявил 3 декабря изданию «Косово онлайн».

Ec.europa.eu Питер Стано

Отвечая на вопрос издания, будет ли в будущем ЕС сотрудничать с Питчем, Стано отметил, что спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак поддерживает постоянные контакты со всеми партнерами.

«Наш спецпредставитель Мирослав Лайчак постоянно контактирует со всеми партнерами — в регионе, в ЕС и в международном сообществе», — рассказал Стано.

Напомним, что ранее правительство Великобритании сообщило о назначении своего специального представителя по Западных Балканам. Им будет генерал британских военно-воздушных сил Стюарт Питч. Он будет работать над «нормализацией отношений Белграда и Приштины» и «укреплением стабильности в регионе», говорится в сообщении британского правительства.