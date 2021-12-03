3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Госдолг Австралии может стремительно вырасти из-за политического и экономического давления на страну, которая не желает играть в климатические игры.

Ангелина Потеряйко, , 19:40 — REGNUM Согласно официальным данным, госдолг Австралии вырастет на 100 базисных пунктов, если страна не примет свою стратегию по достижению углеродной нейтральности и не начнёт ей следовать. Механизм выращивания госдолга достаточно изощренный. Инвесторы, поддавшись «зеленому» ажиотажу на финансовом рынке, стремятся вкладывать деньги в экологически чистые проекты, в то время как Австралию признали отступницей от климатической повестки из-за поддержки угольной промышленности. Таким образом, инвестиции перестанут притекать в австралийскую экономику, а стоимость займов будет расти.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты пророчат Австралии дефолт по своему суверенному долгу к 2050 году, если климатические риски для экономики страны станут более очевидными, если она не одумается и не вернётся на разрушительные для её экономики климатические рельсы.

Со стороны Евросоюза Шон Кидни, исполнительный директор Climate Bonds Initiative, предупредил, что Австралия «застряла в старых отраслях», которые инвесторы рассматривают как тупиковые активы.

Он сказал, что изменение климата будет обеспечиваться за счет торговой политики, инвестиционной политики и спроса, а также стоимости капитала.

«Австралия обнаружит, что стоимость капитала растет, она уже испытывает это», — сказал Шон Кидни.

Изнутри австралийскую климатическую лодку раскачивают доморощенные политики.

Лидер лейбористов Энтони Альбанезе выступает за интенсивную климатическую повестку, которая направлена на более интенсивное сокращение выбросов парниковых газов. В результате её реализации он обещает своим избирателям снижение цен на электроэнергию для среднего домохозяйства на 275 долларов через 3 года.

Для этого, по его словам, необходимо потратить 24 миллиарда долларов на модернизацию электросети и сделать так, чтобы 200 крупнейших эмитентов страны, в которые входят и предприятия угольной промышленности, добились большего сокращения выбросов углерода.

Энтони Альбанезе (сс) Orderinchaos

Лидер лейбористов обещает создать к 2030 году 604 000 рабочих мест, если выбросы будут сокращены на 43% к этому времени.

Не только оппозиционная партия в Австралии сражается за климатические финансовые преимущества. Согласно исследованию Юридического общества штата Новый Южный Уэльс, в Австралии на душу населения приходится больше судебных тяжб, связанных с изменением климата, чем в любой другой стране, и 2021 год может справедливо быть назван годом рассмотрения «климатических» дел.

Судебные дела об изменении климата определяются как дела, которые «поднимают существенные правовые или фактические вопросы, касающиеся смягчения последствий изменения климата, адаптации или науки об изменении климата … перед целым рядом административных, судебных и других органов власти». Компании и правительственные органы призываются к ответственности за свои действия или бездействие, связанные с изменением климата.

Например, в 2021 году, когда 25 землевладельцев и защитников окружающей среды, известные как The Bimblebox Alliance, сославшись на закон о правах человека, оспорили заявку Waratah Coal на разработку энергетической угольной шахты в бассейне Галилеи.

Угольный разрез (сс) Rvetal

Австралия предпринимает попытки сопротивляться давлению изнутри и снаружи.

Штат Западная Австралия, который обвиняется в глобальном загрязнении, сообщил о планах привлечь миллиарды долларов на так называемых рынках зеленого финансирования.

После того, как центральный банк Швеции в 2020 году сбросил свои запасы государственных облигаций Западной Австралии из-за политики Австралии в отношении климата, штат попытался сделать свой долг экологически устойчивым.

Казначей штата Марк Макгоуэн обнародовал планы по потенциальному выпуску «зеленых» и «устойчивых» облигаций для мировых финансовых рынков. Деньги от продажи облигаций обещают направить на создание и поддержку объектов общественного транспорта, солнечных батарей на посадку сосен. Но это было расценено инвесторами как слабая попытка правительства продемонстрировать свою независимость от горнодобывающей и сырьевой промышленности — инвесторы на рынках ESG все больше требуют прозрачности, чтобы гарантировать, что деньги, которые они ссужают, пойдут на определенные активы или программы.

Перт — административный центр Западной Австралии (сс) Samuel Wiki

Очевидно, что ЕС и США очень хотят возвращения Австралии в своё «климатическое стойло» и пойдут до конца в своих намерениях, тем более что угольная дружба Австралии и Китая очень не нравится западным финансовым магнатам.

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