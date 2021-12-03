Курган, , 17:31 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружили 197 новых случаев заражения коронавирусом, из них 91 зарегистрирован в Кургане. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 198 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 3 декабря подтвердили 45 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 144 курганца.

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