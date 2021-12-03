Дубай, ОАЭ, , 17:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

Самолёт с главой российского правительства приземлился в Дубае. У трапа Мишустина встретили министр экономики ОАЭ Абдулла бен Тук аль-Мари и посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Как пояснили в правительстве, 4 декабря Михаил Мишустин примет участие в открытии Национального дня России на выставке «ЭКСПО-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия претендует на право проведения «ЭКСПО-2030».