Дубай, ОАЭ, 3 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

Самолёт с главой российского правительства приземлился в Дубае. У трапа Мишустина встретили министр экономики ОАЭ Абдулла бен Тук аль-Мари и посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Как пояснили в правительстве, 4 декабря Михаил Мишустин примет участие в открытии Национального дня России на выставке «ЭКСПО-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия претендует на право проведения «ЭКСПО-2030».