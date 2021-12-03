Вашингтон, 3 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Американский судья приказал Сидни Пауэлл и другим судьям, которые судились со штатом Мичиган в попытке оспорить победу президента США Джо Байдена на выборах 2020 года, выплатить $175 тыс. в качестве компансации, сообщает 3 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ранее окружной судья Детройта Линда Паркер постановила, что санкции должны быть приняты в отношении Пауэлл, Лин Вуд и других юристов, связанных с экс-президентом США Дональдом Трампом. Однако тогда не указывалась сумма в долларах.

Новый приказ назначил сумму в $175 тыс. Паркер заявила, что деньги должны быть выплачены Мичигану и Детройту, чтобы компенсировать траты на адвокатов, которые боролись с иском.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года адвокаты действующего на тот момент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа потребовали у Верховного суда США пересмотра итогов президентских выборов в американском штате Пенсильвания. Юристы Трампа добивались отмены трёх решений Верховного суда Пенсильвании, принятых по итогам разбирательств, которые «незаконно изменили закон Пенсильвании о голосовании по почте сразу перед и сразу после президентских выборов 2020 года». Юристы Трампа усмотрели в этом нарушение второй статьи Конституции США.