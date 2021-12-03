Манчестер, Великобритания, , 17:26 — REGNUM 3 декабря на «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил, что 40-летний английский специалист Майкл Каррик, занимавший последние две недели должность временно исполняющего обязанности главного тренера, принял решение досрочно покинуть пост и уйти из системы клуба.

ФК Манчестер Юнайтед Allison Pasciuto

Вчера, 2 декабря, «манкунианцы» под руководством Майкла Каррика одержали победу над лондонским «Арсеналом» в матче четырнадцатого тур Английской Премьер-лиги 2021/22. Противостояние завершилось со счетом 3:2.

С начала уикенда пост главного тренера «красных дьяволов» займет Ральф Рангник, присоединившийся к английскому клубу 29 ноября после ухода с должности директора по спорту и развитию московского «Локомотива».