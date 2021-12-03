Москва, 3 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Внутриполитическая нестабильность в Армении ослабляет позиции страны на международной арене и ужесточает требования к ней со стороны Азербайджана и Турции. Об этом заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

После внеочередных парламентских выборов в Армении, когда правящей партии удалось сохранить власть, позиции премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства укрепились. Этому, по мнению эксперта, способствует и раздробленность армянской оппозиции. Но, с другой стороны, как считает эксперт, достаточно активные действия даже дезорганизованной оппозиции объективно ухудшают международное положение Армении. Азербайджан и Турция, видя продолжающиеся внутриполитическую нестабильность и острые конфликты, а также ухудшающуюся экономическую ситуацию в Армении, сопровождаемую оттоком населения, будут лишь ужесточать свои требования к ней. Так, Баку уже заявляет, что вся Армения является исконной территорией Азербайджана, отметил эксперт.

«Аппетиты Азербайджана и Турции будут возрастать. Пока ситуация внутри Армении остаётся столь нестабильной, Еревану будет очень сложно вести переговоры и отстаивать свои интересы. Сейчас Армения может это делать только с помощью России», — сказал эксперт.

Напомним, что на состоявшихся 20 июня досрочных парламентских выборах, правящей партии «Гражданский договор», возглавляемой Николом Пашиняном, удалось одержать победу и получить 71 из 107 мест в национальном парламенте.