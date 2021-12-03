Москва, 3 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что 35-летний голкипер клуба и сборной России по футболу Маринато Гильерме перенес операцию на голеностопный сустав. Также сообщается, что на восстановление у вратаря уйдет около трех-четырех месяцев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Маринато Гильерме

Ранее сообщалось, что Гильерме последние несколько месяцев играл с травмой, иногда — на уколах, что только усугубило проблемы футболиста со здоровьем.

В текущем сезоне Маринато Гильерме принял участие в восемнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых пропустил девятнадцать мячей. Последние две игры створ ворот «железнодорожников» защищал 17-летний Даниил Худяков.