Москва, 3 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Создать финансовые инструменты в России, направленные на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, получил президент страны Владимир Путин правительству, сообщает 3 декабря пресс-служба Кремля.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

При создании этих инструментов, отмечается в поручении, должны быть предусмотрены механизмы стимулирования и поощрения этих долгосрочных сбережений.

В частности, нужно предусмотреть «предоставление налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов».

Для этого, отмечается в поручении, в российское законодательство должны быть внесены изменения.

Также нужно изменить законодательство таким образом, чтобы появилась возможность «создания механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды» — аналогично системе страхования банковских вкладов.

Также президент поручил правительству «определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан». Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2022 года.

Ответственными назначены глава российского правительства Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.