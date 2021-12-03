Калуга, , 17:37 — REGNUM Вопросы борьбы с кибермошенниками в условиях их постоянной активности, использования современных технических средств и все новых приемов социальной инженерии стали предметом разговора рамках соглашения, которое 3 декабря подписали начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов и управляющего калужским отделением Банка России Ирина Карлаш. Документ о взаимодействии призван регулировать совместную работу по противодействию фальшивомонетничеству, киберпреступлениям и выявлению нелегальных участников финансового рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Кибермошенничество Don Hankins

На состоявшейся встрече стороны обменялись мнениями о ситуации, складывающейся в банковском секторе экономики, состоянии преступности. Стороны отметили необходимость создания условий для повышения уровня финансовой культуры и киберграмотности жителей региона.

«Сегодняшнее соглашение призвано повысить эффективность взаимодействия при предупреждении и своевременном выявлении правонарушений и преступлений, совершаемых в финансовой сфере Калужской области. Одна из главных задач, которую мы ставим перед нашими ведомствами, — это предупреждение и защита прав и законных интересов лиц и организаций от противоправных действий», — отметил Александр Дедов.

Ирина Карлаш подчеркнула важную роль взаимодействия по пресечению деятельности нелегальных участников финансового рынка — черных кредиторов, организаций с признаками финансовой пирамиды и тому подобных. Они обманывают жителей региона, незаконно выдавая займы или принимая деньги у граждан. Банк России выявляет подобные организации и оперативно передает по ним всю информацию в правоохранительные органы.

«Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций, ведущих свою деятельность или рекламирующих свои услуги в Интернете, способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников», — отметила Ирина Карлаш.

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